الإدارة الأمريكية تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد بسبب رفضها الاستجابة لمطالب ترامب بشأن الاحتجاجات

واشنطن – “القدس العربي”: طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مصلحة الضرائب الداخلية، يوم الأربعاء، إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، وذلك بعد يوم واحد فقط من اقتراح الرئيس ترامب للفكرة.

وقد تلقّى أندرو دي ميلو، القائم بأعمال كبير المستشارين القانونيين في دائرة الإيرادات الداخلية، استفسارًا من وزارة الخزانة يوم الأربعاء، يدعو الوكالة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجامعة التابعة لمجموعة “آيفي ليغ”، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”، يوم الثلاثاء: “ربما يجب على جامعة هارفارد أن تفقد إعفاءها الضريبي وتُفرض عليها الضرائب ككيان سياسي إذا استمرت في الترويج لهذا ‘المرض’ سياسيًا وأيديولوجيًا وإرهابيًا؟ تذكروا، الإعفاء الضريبي مشروط تمامًا بالعمل من أجل المصلحة العامة!”.

ويُمنح الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية، ومنظمات الرعاية الاجتماعية، والجماعات الدينية، وبعض المؤسسات التعليمية التي تستوفي معايير الحكومة. ومع ذلك، يُحظر على هذه الكيانات الانخراط في الحملات السياسية.

وتُعد مصلحة الضرائب الجهة الوحيدة المخوّلة بمراجعة وإلغاء الوضع الضريبي الحالي للكيانات، وقد جرى ذلك تقليديًا دون تدخل رئاسي، وفقًا لما تنص عليه قوانين الضرائب الأمريكية.

ويُعتبر هذا التطور الأحدث في سلسلة الخلافات العلنية بين الجامعة والإدارة الجمهورية، على خلفية رفض هارفارد الامتثال لقائمة مطالب الإدارة المتعلقة بالحفاظ على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك عدم السماح بالاحتجاجات التضامنية مع فلسطين.

وقال ستيف روزنثال، الزميل البارز في مركز سياسة الضرائب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، لصحيفة “واشنطن بوست”: “من المفترض أن تدير مصلحة الضرائب القواعد الضريبية بحيادية، لا أن تسعى للانتقام السياسي من المنظمات المعفاة من الضرائب”.