الإدارة الأمريكية تعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنها تخطط لإرسال أسلحة وذخائر إضافية بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الأسلحة والذخائر سيتم سحبها من المخزون الأمريكي، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وستشمل معدات لإزالة الألغام إلى جانب الصواريخ وقذائف المدفعية.

وسيتم أيضاً تضمين سيارات الإسعاف والمعدات الطبية وقطع الغيار في حزمة الدعم الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الثلاثاء إن “الحزمة ستساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وتدعم دفاعاتها الجوية بينما تواصل روسيا شن ضربات وحشية ضد شعب أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي”.

ووفقا لوزارة الخارجية، سيتم تضمين صاروخ AIM-9M للدفاع الجوي في الحزمة، وكذلك ذخائر أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر المدفعية 155 ملم و 105 ملم وأكثر من 3 ملايين طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن الحزمة “المهمة” لأوكرانيا في منشور على موقع X ( تويتر سابقًا).

Today we are announcing a significant new assistance package for Ukraine. Guided rockets, anti-armor, and other munitions will help Ukraine’s military forces to defend their country's sovereignty, territory, and people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 29, 2023