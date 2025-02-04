الإدارة الأمريكية تعين مؤيدا متشددا لترامب لإدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية

سان سلفادور: قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين مؤيدا متشددا لشعار “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” لإدارة جهود الدبلوماسية العامة العالمية في وزارة الخارجية، وفقا للشخص الذي تم ترشيحه لهذا المنصب وثلاثة مسؤولين حاليين في الوزارة.

وأكد دارين بيتي، في رسالة إلى قراء الموقع المحافظ “ريفولفر” الذي كان يعمل فيه، أنه سيتولى منصب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة بالإنابة. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم ترشيحه رسميا لشغل المنصب بشكل دائم، وهو ما يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وتبنى بيتي، وهو أكاديمي، أفكارا مثيرة للجدل حول العرق وأولويات السياسة الخارجية الأمريكية. واشتهر عندما تم فصله من وظيفته ككاتب خطابات في البيت الأبيض خلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب بعد الكشف عن مشاركته في مؤتمر حضره قوميون بيض.

وكتب بيتي في رسالة إلى قراء “ريفولفر”، التي سيأخذ إجازة منها: “بفضل الانتصار الإعجازي للرئيس ترامب، دخلنا بداية عصر ذهبي جديد من النجاح والازدهار والشرعية والمساءلة. لقد تم منحي شرف الخدمة مرة أخرى في إدارة ترامب، هذه المرة في وزارة الخارجية.”

ولم تعلق وزارة الخارجية على الخبر، على الرغم من أن أنباء عن تعيينه الوشيك في المنصب كانت قد انتشرت في أروقة الوزارة منذ الأسبوع الماضي وأكدها ثلاثة مسؤولين. وتحدث هؤلاء المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار شخصي لم يتم الإعلان عنه بعد.

(أ ب)