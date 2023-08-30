الإدارة الأمريكية تمنع تصدير “الرقائق الذكية المتقدمة” إلى بعض الدول العربية

واشنطن- “القدس العربي”: منعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعات بعض الرقائق الدقيقة الأكثر قيمة من شركة إنفيديا Nvidia إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن وصول الصين إلى موارد الذكاء الاصطناعي المهمة.

وأمرت إدارة بايدن شركة Nvidia، التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، والتي تعد من أكثر الشركات قيمة في العالم، بالحصول على إذن عند تصدير الرقائق إلى دول معينة في المنطقة، في تصعيد لقيود الأمن القومي التي فرضها البيت الأبيض على أشباه الموصلات المتقدمة.

ويُعتقد أن القيود هي امتداد للجهود الأمريكية لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، والمصممة لمنع بيع الرقائق إلى البلاد والحد من روابط الشرق الأوسط بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

وتعتبر رقائق Nvidia H100 وA100 مفيدة لبرامج التدريب مثل ChatGPT وهي في قلب سباق عالمي لقوة الحوسبة حيث تسعى الدول إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

وبحسب ما ورد، تم تقليص المبيعات حاليًا إلى الصين وروسيا، لكن الإجراء الأخير يمثل توسعًا كبيرًا في الضوابط التجارية الأمريكية خارج حدود البلدين.

ولم تكشف شركة Nvidia، التي كشفت عن التقييد، عن الدول التي تأثرت بالضوابط.

سبق للحكومة الأمريكية الإشارة إلى الإمارات العربية باعتبارها “نقطة إعادة شحن” محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات

وأجرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناقشات مع الصين حول تعميق روابط الذكاء الاصطناعي وقدمتا طلبات شراء لآلاف من رقائق إنفيديا.

ويُعتقد أن الباحثين الصينيين لهم تمثيل كبير في مؤسسة الأبحاث السعودية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). وفي الوقت نفسه، سبق للحكومة الأمريكية أن أشارت إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “نقطة إعادة شحن” محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات ، وفقاً لتقرير “الغارديان”.

والمبيعات إلى إيران وسوريا محظورة بالفعل بموجب نظام العقوبات الأمريكية.

وقالت إنفيديا :”خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 (الأشهر الثلاثة حتى 30 يوليو)، أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية لمجموعة فرعية من منتجات A100 وH100 الموجهة إلى بعض العملاء ومناطق أخرى، بما في ذلك بعض الدول في الشرق الأوسط”.

وقال أحد كبار المحامين التجاريين الأمريكيين إن القيود من المرجح أن تتخذ شكل خطاب “مطلع” من مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، والذي يجبر الشركات الأمريكية على الحصول على الموافقة على التصدير إلى دول معينة أو عملاء معينين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال المحامي: “سيكون هناك قلق من تحويلها إلى الصين من العملاء في الشرق الأوسط”.