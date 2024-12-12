الإدارة الذاتية الكردية تعلن أنها سترفع علم الاستقلال السوري على جميع مؤسساتها

يحتفل السوريون حاملين علم الاستقلال في ساحة الأمويين في دمشق في 9 ديسمبر 2024. ا ف ب

القامشلي: أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، أنها قررت رفع علم الاستقلال السوري، الذي اعتمدته “الثورة السورية” منذ العام 2011، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بعيد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوردت، في بيان، أن “علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث” يعدّ كرمز للمرحلة الجديدة” بعد انتهاء “حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن”.

وقالت إنها قررت رفعه “على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة” لها في كافة مناطق سيطرتها.

(أ ف ب)