سياسة | عربي | سوريا

الإدارة السورية تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير

2 - يناير - 2025

أحمد الشرع

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دمشق- أنقرة: قالت وكالة “الأناضول”، إنها علمت من مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية، أن الأخيرة تخطط لعقد مؤتمر حوار وطني منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، لجمع كافة شرائح المجتمع.
وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر.
وأشار الشرع إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

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