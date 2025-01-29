سياسة | عربي | سوريا

الإدارة السورية تقول إنها بحثت مع وفد روسي في دمشق تحقيق “العدالة” لضحايا نظام الأسد

29 - يناير - 2025

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دمشق: أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء أنها بحثت آليات “العدالة الانتقالية” مع وفد روسي يزور دمشق، وذلك بهدف “ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد”.

وشددت الإدارة السورية التي تسلمت الحكم بعد إطاحتها بالرئيس بشار الأسد الذي فر إلى روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بيان “على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Abo Ahmad:
    يناير 29, 2025 الساعة 6:17 ص

    العدالة تقتضي ان تعتذر روسيا من السوريين وتعوضهم عن جرائم القتل والتدمير التي ارتكبتها بحقهم

    رد

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