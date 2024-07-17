الإرهاب الإسرائيلي يتواصل.. قوات الاحتلال تلقي مناشير تهديد على مخيم جنين

جنين: ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائرات استطلاع، الليلة، مناشير تهديد بالقتل لشبان تدعي بانهم مطلوبين إذا لم يسلموا انفسهم، وذلك في مخيم جنين.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ألقت المناشير بالقرب من جامع الاسير، في شارع مهيوب بالمخيم، والتي تضمنت تهديدا بالقتل لمن تدعي أنهم مطلوبين، في حال لم يسلموا انفسهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل جنين الجنوبي بالقرب من دوار عصفور وفي محيط متنزه جنات، ونشرت فرقة راجلة ونصبت الكمائن في منطقة الكحليشة في بلدة قباطية جنوبا.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وونصبت الحواجز المتنقلة والكمائن في محيط بلدتي يعبد، وقباطية وقرى الجلمة, وعرانه, وبيت قاد, ومثلث الشهداء.

(وكالات)