الإسبانية بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في مونديال السيدات- (صور)

برلين: أحرزت لاعبة خط الوسط الإسبانية آيتانا بونماتي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم للسيدات، والتي اختتمت فعالياتها الأحد في أستراليا ونيوزيلندا.

وتوجت بونماتي لاعبة برشلونة الإسباني بالجائزة بعدما ساهمت بقدر كبير في فوز المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما نالت زميلتها سلمى بارالويلو (19 عاما) جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.

وحسم المنتخب الإسباني لقب البطولة بالفوز 1 / صفر على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية الأحد في مدينة سيدني الأسترالية.

وكانت بارالويليو، التي تلعب لبرشلونة الإسباني أيضا، سجلت هدف الفوز 2 / 1 على المنتخب الهولندي في دور الثمانية، كما هزت الشباك خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على نظيره السويدي 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وذهبت جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى في البطولة إلى الإنكليزية ماري إيرابس حارسة مانشستر يونايتد، والتي تصدت اليوم لضربة جزاء للاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو لتتوج مستواها المميز في النسخة الحالية من البطولة.

وفازت اليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي لهدافة البطولة بعدما سجلت خمسة أهداف في النسخة الحالية، وإن خرجت مع منتخب بلادها من دور الثمانية للبطولة.

(د ب أ)