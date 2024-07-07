الإسباني تياغو ألكانتارا يقرر إنهاء مسيرته الكروية

مدريد: قرر الإسباني تياغو ألكانتارا، نجم ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ورحل ألكانتارا، عن صفوف فريق ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده في ملعب أنفيلد.

وذكر موقع “ذا أتلتيك” الرياضي، الأحد، أن تياغو ألكانتارا، نجل اللاعب الدولي البرازيلي السابق مازينيو وشقيق رافينيا، الذي لعب لبرشلونة وباريس سان جيرمان، قرر الاعتزال بنهاية مسيرته مع ليفربول.

وقرر نادي ليفربول، عدم تجديد عقد ألكانتارا، البالغ من العمر 33 عاما، بسبب الإصابات المتتالية التي ضربت اللاعب الإسباني المخضرم في الموسم الماضي.

وبدأ ألكانتارا مسيرته الكروية في برشلونة، ثم قضى 7 سنوات في بايرن ميونخ، كما شارك في 46 مباراة مع منتخب إسبانيا.

وشارك لاعب الوسط، في 101 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، بعد صعوده من أكاديمية “لا ماسيا” بالنادي، وأحرز 10 ألقاب.

وكان من العناصر الأساسية التي قادت النادي الكاتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني، في موسمي 2010-2011 و2012-2013، كما ساعد الفريق أيضاً على الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2011.

ألكانتارا، انضم إلى بايرن ميونخ عام 2013، وفاز بلقب الدوري الألماني في كل المواسم السبعة التي قضاها بالنادي.

كذلك شارك في إحرازه دوري أبطال أوروبا في 2019-2020، خلال موسمه الأخير مع النادي.

كما انضم بعد ذلك إلى ليفربول، لكن الإصابات عرقلت مسيرته مع الفريق، واكتفى بالمشاركة في 51 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال 4 مواسم.

وكانت مباراته الوحيدة في موسم 2023-2024، مشاركته كبديل لخمس دقائق خلال هزيمة أمام أرسنال بنتيجة 1-3 في فبراير/ شباط الماضي.

(الأناضول)