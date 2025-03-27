الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخين من اليمن

صنعاء – «القدس العربي»: أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، أمس الخميس، استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا، وهدف عسكري جنوبي تل أبيب، والقطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات “هاري ترومان”. كما أعلن الحوثيون، الخميس، عن أربعة قتلى ومصابين جراء غارات أمريكية على منطقة العرقوب في مديرية خولان في محافظة صنعاء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيي سريع، في بيان أن استهداف بن غوريون كان “بصاروخ باليستي نوع “ذو الفقار”، وهدف عسكري جنوبي تل أبيب بصاروخ باليستي نوع “فلسطين2 “الفرط صوتي”، مشيرًا إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد نشرت عن “دوي صفارات الإنذار وسط القدس وشارون”. وأضافت أن “ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عند الظهر بعد إطلاق صاروخين من اليمن”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن “اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلًا عن “تقارير أولية سقوط شظايا في ميفو حورون نتيجة صواريخ الحوثيين”. وأفادت “بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون شرق تل أبيب”.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء سبأ، بنسختها التابعة للحوثيين “عن استشهاد مواطنين اثنين وأصيب آخران اليوم الخميس(أمس)، جراء غارات للعدوان الأمريكي استهدفت منطقة العرقوب في مديرية خولان في محافظة صنعاء”.

وذكر سريع أنه “رداً على العدوان الأمريكي المستمر على الوطن، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة”.