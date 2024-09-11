مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال رام الله.. وإصابة المنفذ بجروح بالغة- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: “الجندي برتبة رقيب غيري غدعون هنغال ويخدم في كتيبة نحشون (90) ضمن لواء كفير (مشاة)، قُتل خلال عملية دهس”.

ثلاثة قتلى من الجنود الإسرائيلين منذ الصباح تم الإعلان عنهم بشكل رسمي. اثنان قُتلا في حادثة المروحية في رفح، والثالث في عملية الدهس في رام الله بالضفة الغربية.

قتل دانيال ألوش وتوم أيش شالوم في حادثة المروحية، بينما دعس على جدعون هتغال في عملية الدهس قرب رام الله ، وهناك عدد… https://t.co/DWznJUGPy7 pic.twitter.com/jkXUGlNAWi — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 11, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن إسرائيليا أُصيب بجروح “خطيرة” في عملية دهس نٌفذت بشاحنة صهريج غاز عند مفترق مستوطنة “غفعات أساف” قرب رام الله (وسط).

وأضافت أن سائق الصهريج أُصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت القناة (12) العبرية، إن “سائق الصهريج هو هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله، 58 عامًا، من سكان رافات قرب رام الله”.

منفذ عملية رام الله وهو الحاج عيسى عبد الجبار ضيف الله، من سكان رافات يبلغ من العمر 58 عامًا، حسب إعلام الاحتلال #خبرني pic.twitter.com/LV6iyVWTn1 — خبرني – khaberni (@khaberni) September 11, 2024

◾مكتب إعلام الأسرى:

قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الدهس صباح اليوم في قرية رافات الأسير الجريح المقدسي هايل ضيف الله pic.twitter.com/9GA0pMrapv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2024

العملية قرب رام الله هذا الصباح. تقبل الله شهيدنا pic.twitter.com/g1NzX7JaMG — Hanzala (@Hanzpal2) September 11, 2024

مواقع من اعلام العدو تتحدث عن مقتل أحد جنود الاحتلال في عملية الدعس شرق رام الله. pic.twitter.com/Y2SZdgwog3 — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 11, 2024

تغطية صحفية :جنديان أصيبا بجروح أحدهما بحالة حرجة في عملية الدهس قرب مستوطنة "جفعات آساف" شرقي رام الله. pic.twitter.com/4JyDNJoZiW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

عملية دهس في جفعات آساف قرب رام الله أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر. pic.twitter.com/iGNdi9v7bx — 🇹🇳 🇵🇸تونسي 🇵🇸🇹🇳 (@youssefdhiaa72) September 11, 2024

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله. pic.twitter.com/5A5HB4zgou — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

وقالت حركة حماس، اليوم الأربعاء إن “عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز بيت إيل العسكري قرب رام الله هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وأن العدوان لن يجلب للاحتلال الأمن على أرضنا”.

وأضافت حماس، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، “إننا إذ ننعى شهداء طوباس الأبطال الذين ارتقوا إثر قصف صهيوني غادر صباح اليوم، لنعتبر أن هذه العمليات هي رد الفعل المناسب لمثل هذه المجازر بحق شعبنا، وتمثل عملا بطوليا جديدا يضاف لسجل مقاومتنا المتصاعدة في وجه اعتداءات الاحتلال، وتأكيد أن البطش سيواجه بمزيد من الضربات”.

وشددت على أن “ديمومة عمليات المقاومة وضربها للاحتلال في أكثر من مكان ضمن معركة طوفان الأقصى، تثبت قدرة المقاومة على الإثخان في العدو، والرد على مخططاته الخبيثة لوأد المقاومة والاستفراد بشعبنا”.

وبمقتل الجندي اليوم ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر إلى 709 ضباط وجنود، بينهم 342 منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في 27 من ذلك الشهر.

فيما يبلغ عدد المصابين 4 آلاف و440 ضابطا وجنديا، بينهم ألفان و280 منذ الاجتياح البري لغزة، وفق معطيات الموقع الإلكتروني للجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

في المقابل، أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وبموازاة هذه الحرب، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر استشهاد 699 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

(وكالات)