الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان

تل أبيب: أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على الجليل.

وأفادت نجمة داود الحمراء، في بيان ، بـ “إصابة رجل/ 85 عاما/ بجروح طفيفة بشظايا صاروخ في الجليل”.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية ، تضرر أحد المباني في قرية كفار مسريك جنوب عكا ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى إلى حيفا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان، :”تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها ورصدت حوادث سقوط “.

