سياسة | دولي

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان

7 - نوفمبر - 2024

أرشيف

حجم الخط
1

تل أبيب: أعلن الإسعاف الإسرائيلي  اليوم الخميس إصابة شخص  بشظايا صاروخ أطلق من لبنان  على الجليل.

وأفادت نجمة داود الحمراء، في بيان ، بـ  “إصابة رجل/ 85 عاما/ بجروح طفيفة بشظايا صاروخ  في الجليل”.

ووفق  قناة 13 الإسرائيلية ، تضرر أحد المباني في قرية كفار مسريك جنوب عكا ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى إلى حيفا.

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان،  :”تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها ورصدت حوادث سقوط “.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 6:02 م

    دكوا دكوا تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود والفهود الذين ستقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧☹️💪🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

بعضها خطيرة.. إصابة مستوطنين بسقوط صواريخ أطلقها “حزب الله” شمال إسرائيل- (فيديو)
6 - نوفمبر - 2024
إصابة 4 أشخاص بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل- (صور وفيديوهات)
27 - أكتوبر - 2024
إسرائيل ترصد عددا من الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى
30 - أغسطس - 2024
“حزب الله” يعلن مقتل 3 عناصر بمواجهات مع الاحتلال.. وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بالجليل الأعلى
30 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية