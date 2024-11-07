الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان

تل أبيب: أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على الجليل.
وأفادت نجمة داود الحمراء، في بيان ، بـ “إصابة رجل/ 85 عاما/ بجروح طفيفة بشظايا صاروخ في الجليل”.
ووفق قناة 13 الإسرائيلية ، تضرر أحد المباني في قرية كفار مسريك جنوب عكا ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى إلى حيفا.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في بيان، :”تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها ورصدت حوادث سقوط “.
(وكالات)
