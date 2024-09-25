سياسة | دولي

الإسعاف الإسرائيلي: 3 جرحى جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأربعاء  سقوط   ثلاثة جرحى أحدهم في حالة خطيرة جراء سقوط  صواريخ أطلقت من لبنان.

وأفادت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية ، في بيان أورده موقع 0404 الإسرائيلي،  بأن “طواقمها والمسعفين يقدمون العلاج الطبي لثلاثة جرحى، أحدهم في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، وواحد في حالة خفيفة بعد سقوط صاروخ في كيبوتس ساعر بالجليل “.

وأشارت إلى أن فرقها تقوم بمعالجة عدد من الأشخاص  أصيبوا بالهلع .

وأعلن الموقع أن الصواريخ  سقطت في قرى مندا وشفاعمرو وبئر المكسور وسط الجليل والجليل الغربي.

( وكالات )

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