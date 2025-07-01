الإشادات تنهال على الهلال السعودي بعد إقصاء مانشستر سيتي في مونديال الأندية

الرياض: هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نادي الهلال السعودي بعد بلوغه دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب الفوز التاريخي والمثير على مانشستر سيتي الإنكليزي بنتيجة 4 / 3.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الأرض، تحدثوا كثيرا عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه، لن أعلق؛ ولكن في عامين وصيف العالم وفي البطولة الحالية تعادل مع مدريد وهزيمة بالأربعة على السيتي؛ حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب”.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، نادي الهلال بعد تأهله.

وكتب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أبارك لممثل الوطن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية”.

وأكمل: “أداء متميز وانتصار يعكس قوة الكرة السعودية بفضل دعم قيادة وطننا الغالي -حفظها الله”.

وأكد: “كل التوفيق بمواصلة التألق في الأدوار القادمة”.

أكد المدير الفني لفريق الهلال سيميوني إنزاجي، أن الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية يمثل لحظة تاريخية للهلال وللرياضة السعودية

وأكد المدير الفني لفريق الهلال سيميوني إنزاجي، أن الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية يمثل لحظة تاريخية للهلال وللرياضة السعودية.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “هذا الانتصار أدخل فرحة كبرى إلى قلوبنا في الهلال، وفي السعودية، وأود أن أهنئ اللاعبين على الأداء الرائع. لقد تغلبنا على فريق قوي جدا، وقدمنا مباراة كبيرة مليئة بالحزم والتنظيم، واستحق اللاعبون هذا الفوز عن جدارة”، مضيفا أن الفوز تحقق نتيجة العمل الجماعي، مثمنا دور الطاقم الفني والإداري.

من جانبه، أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، جوسيب جوارديولا، خلال المؤتمر الصحافي بأداء فريق الهلال قائلا :”أداء الهلال كان رائعا في الهجمات المرتدة، ودفاعهم العميق أجبرنا على الركض كثيرا للخلف، وأن الفريق لا يكتفي بالركض، بل يمتلك مهارات عالية، ولديه عدد من اللاعبين المميزين، ورغم أننا خلقنا العديد من الفرص، لكنهم كانوا منظمين ويعملون كتلة واحدة”.

واختتم حديثه بالإشادة بلاعبيه رغم الخسارة، قائلا: “أشكر جميع اللاعبين والأطقم الفنية. قدمنا أداء جيدا وخلقنا فرصا، لكن لم ننجح في استغلالها. علينا الآن مراجعة المباراة ومعرفة ما الذي جعلنا نركض أكثر بدلا من استعادة الكرة بسرعة”.

وضرب الهلال السعودي موعدا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأطاح فلومينينسي بنظيره إنتر ميلان الإيطالي بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين في دور الـ16.

(د ب أ)