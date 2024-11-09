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الإصابات تضرب معسكر المنتخب المصري قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا 

9 - نوفمبر - 2024

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القاهرة: يعاني المنتخب المصري من إصابات عديدة قبل انطلاق معسكره لخوض مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب.

وضمن المنتخب المصري التأهل لأمم إفريقيا بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة حيث حصل على 12 نقطة من أربع مباريات.

ويعاني حسام حسن المدير الفني من قائمة غيابات طويلة حيث منح محمد صلاح قائد الفريق ولاعب ليفربول راحة عقب ضمان التأهل لأمم أفريقيا وكذلك عمر مرموش ومصطفي محمد ومحمد النني ، فيما سيغيب مروان عطية لاعب الأهلي للحصول على انذارين.

ويتجه المدرب الملقب بالعميد، إلى منح محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي راحة سلبية أيضا، فيما سيفتقد كذلك لخدمات كل من رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي المصري ومحمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي للإصابة .

وسيعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري خلال ساعات القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق استعدادا لخوض الجولتين الأخيرتين في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

 (د ب أ)

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