الإصابة تبعد روميو لافيا عن تشيلسي حتى نهاية الموسم

لندن: يغيب روميو لافيا، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، عن بقية الموسم الحالي عقب تعرضه لانتكاسة خلال تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتعرض لافيا 20/ عاما/ للإصابة عندما شارك لأول مرة مع تشيلسي كبديل أمام كريستال بالاس في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلن تشيلسي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: “سيغيب لاعب الوسط روميو لافيا للأسف عما تبقى من موسم 2023 / 2024 بعد انتكاسة في تعافيه”.

وأوضح تشيلسي في بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “أكدت التقييمات الطبية الأخيرة أن لافيا، الذي تعرض لإصابة كبيرة في الفخذ أمام كريستال بالاس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم”.

وعانى لافيا، الذي انضم لتشيلسي قادما من ساوثهامبتون الصيف الماضي، من بداية صعبة مع الفريق اللندني، حيث غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في كاحل القدم.

(د ب أ)