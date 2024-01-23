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الإصابة تبعد محمد الشناوي عن باقي مباريات مصر بأمم إفريقيا 2023

منذ 42 دقيقة

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القاهرة: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غياب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب (الفراعنة) عن باقي مشوار الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار. 

وذكر اتحاد الكرة المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الأشعة التي خضع لها الشناوي أثبتت إصابته بخلع في الكتف، سيغيب على إثره عن اللقاءات المتبقية لمنتخب مصر في البطولة القارية. 

وأضاف “تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب”. 

يذكر أن الشناوي أصيب خلال تعادل منتخب مصر 2 / 2 مع منتخب الرأس الأخضر أمس الاثنين في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا 2023. 

وصعد منتخب مصر لدور الـ16 في البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث يلعب يوم الأحد القادم مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

(د ب أ)


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