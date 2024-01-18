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الإصابة تتسبب في خروج صلاح من مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

منذ 43 دقيقة

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أبيدجان: خرج محمد صلاح، نجم منتخب مصر، مصابا في لقاء منتخب بلاده مع نظيره الغاني ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وشكا صلاح من إصابة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبعد مناقشات مع زملائه طلب التغيير.

وأجرى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، التبديل بإخراج صلاح ودخول مصطفى فتحي بدلا منه.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري عن طبيعة إصابة صلاح وغيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرأس الأخضر من عدمه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب غانا على مصر بنتيجة 1/ صفر.

(د ب أ)

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