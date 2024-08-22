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الإصابة تجبر أنس جابر على الانسحاب من بطولة أمريكا للتنس

منذ 50 دقيقة

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نيويورك:  أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (غ راند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، انسحاب النجمة التونسية أنس جابر من منافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الصلبة.

وكتبت اللجنة المنظمة للبطولة، التي تقام فعالياتها بمدينة نيويورك الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، على حسابها بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي “انسحبت اللاعبة أنس جابر من منافسات فردي السيدات بسبب الإصابة”.

وأضافت اللجنة “سيتم استبدال جابر بالبلجيكية إليز ميرتنز، اللاعبة التالية الأعلى تصنيفا، التي ستصبح المصنفة رقم 33 في المسابقة”.

واختتمت اللجنة بيانها قائلة “نتمنى لك الشفاء العاجل أنس جابر”.

(د ب أ)

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