الإصابة تحرم برشلونة من جهود رافينيا لأجل غير مسمى

برشلونة: أعلن نادي برشلونة أن نجمه البرازيلي رافينيا سيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى بعد تعرضه لإصابة في الساق اليمنى خلال الفوز على إشبيلية بهدف نظيف يوم الجمعة بالدوري الإسباني.

وغادر رافينيا الملعب في آواخر الشوط الأول وهو ممسك بساقه اليمنى.

وذكر برشلونة في بيان مساء السبت: “الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول رافينيا أظهرت أنه يعاني من إصابة في أربطة الفخذ الأيمن، لن يشارك مع الفريق وعملية تعافيه ستحدد موعد عودته”.

وشارك رافينيا في خمس مباريات بالدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا، أن غياب رافينيا قد يمتد لشهر مما سيبعده عن مواجهة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، لكنه سيسابق الزمن للحاق بمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

(د ب أ)