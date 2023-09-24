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الإصابة تحرم برشلونة من جهود نجمه لأجل غير مسمى

منذ 47 دقيقة

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مدريد: أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعب خط وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ في كاحل القدم اليمنى، وغيابه عن صفوف الفريق لأجل غير مسمى.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الفريق أمام سلتا فيغو، والتي انتهت بفوز برشلونة 3 / 2 على ضيفه أمس السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وتم استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من المباراة، وذكر التقرير الطبي أن “الفحوص التي أجريت للاعب دي يونغ أظهرت إصابته في الكاحل الأيمن. وتقييم الإصابة لاحقا سيحدد مدة غيابه عن صفوف الفريق”.

ويلتقي برشلونة فرق ريال مايوركا وإشبيلية وبورتو البرتغالي وغرناطة في الأسبوعين المقبلين، فيما يلتقي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وينتظر أن يغيب دي يونغ عن بعض هذه المباريات.

(د ب أ)

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