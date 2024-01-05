الإصابة تحرم ليفربول من سوبوسلاي أمام أرسنال وفولهام

لندن: يفتقد فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، خدمات لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي مباراتين على الأقل، عقب إصابته في أوتار الركبة خلال لقاء الفريق مع ضيفه نيوكاسل، يوم الاثنين الماضي.

وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يعتزم الاستعانة بسوبوسلاي لتعويض غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، الذي انضم لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وقال كلوب اليوم الجمعة: “أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة. لكن يتعين الآن علينا متابعة الأمر”.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال بعد غد الأحد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي في مواجهة مبكرة من العيار الثقيل.

أضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “دومينيك إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم ولكن علينا أن ننتظر قليلا”.

وأوضح “لذلك، من الواضح أنه لا توجد فرصة لديه للعب بعد غد، كما سيغيب عنا أيضا يوم الأربعاء القادم (في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة أمام فولهام)”.

ورغم ذلك، أبدى كلوب ثقته في قدرة ليفربول على سد الفراغ الذي تركه غياب صلاح، حيث قال “أعتقد أننا لعبنا ضد ويستهام (في دور الثمانية بكأس الرابطة الشهر الماضي) بدون مو ولعب هارفي إليوت في مركزه”.

وشدد مدرب ليفربول “لدينا خيارات هجومية متنوعة ويمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح بطريقة مختلفة. لا يمكن لأي شخص آخر أن يلعب مثل محمد، هذا غير ممكن، ينبغي علينا فقط استغلال ما يمتلكه لاعبونا من مهارات”.

(د ب أ)