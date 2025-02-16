الإصابة تنهي موسم مهاجم مانشسر يونايتد 

لندن: علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الإيفواري أماد ديالو، مهاجم مانشستر يونايتد، قد يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما واحدا من العلامات المضيئة في موسم للنسيان في “أولد ترافورد” حيث سجل ستة أهداف في آخر 14 مباراة للفريق في كل البطولات.

لكن ديالو قد يغيب لفترة بعدما تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال تدريبات الفريق.

وعلمت (بي ايه ميديا) أن إصابة اللاعب الدولي الإيفواري لازالت موضع تقييم، لكن مصادر في مانشستر يونايتد ذكرت أنه من غير المؤكد إذا كان سيلعب مجددا في الموسم الحالي.

ويعد ذلك الموقف بمثابة ضربة قاصمة للمدرب البرتغالي الذي أكد أن الفريق مليء بالإصابات واللاعبين الذين تعرضوا إصابات غير محددة قبل رحلته لمواجهة توتنهام اليوم الأحد.

وكشفت التقارير عن إصابات طويلة للاعبي الوسط كوبي ماينو ومانويل أوغارتي وتوبي كولير، بالإضافة إلى ما تعرض له ديالو.

وعانى المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مؤخرا من إصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه، فيما كشف أموريم أن لوك شاو وجوني إيفانز وميسون ماونت والحارس ألتاي بايندير سيواصلون الغياب.

(د ب أ)