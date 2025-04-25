الإصابة قد تنهي موسم ديوغو دالوت مدافع مانشستر يونايتد

لندن: قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن المدافع ديوغو دالوت عانى من إصابة قوية في ربلة الساق، قد تنهي موسمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن دالوت / 26 عاما/ شارك في 51 مباراة مع الفريق هذا الموسم في كل البطولات، وغاب عن مباراة واحدة فقط بسبب الإيقاف.

ودخل دالوت بديلا في المباراة التي خسرها الفريق صفر/ 1 أمام وولفرهامبتون ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي، حيث سعى أموريم إلى منحه بعض الدقائق قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيك بلباو الإسباني بقبل نهائي الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك تعرض اللاعب البرتغالي صاحب المراكز المتعددة إلى إصابة عضلية قوية تهدد بإنهاء موسمه.

وقال أموريم قبل مواجهة بورنموث، بعد غد الأحد ببطولة الدوري الإنكليزي: “ديوغو دالوت سيغيب عن المباراة”.

وأضاف: “لا نعلم كم من الوقت سيكون خارج الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة وسنرى حتى النهاية”.

وبسؤاله حول مدى إمكانية نهاية موسم دالوت قال أموريم : “هناك إمكانية لذلك لكنني لا أعلم”.

(د ب أ)