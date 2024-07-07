الإصلاح: المفهوم والمشروع

لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية بدون أن تصاحبها وعود من المرشحين، أفرادا وأحزابا، يطرحونها عادة ضمن ما يسمى «مانفستو» الذي يعني ورقة العمل أو الأجندة السياسية للمرشح أو الحزب. الوعود تتمحور عادة حول مقولات الإصلاح.

وما من بلد إلا ويحتاج لذلك، إذ ليس هناك نظام سياسي يصل مستوى الكمال في أدائه، وما من شعب إلا يحتاج لتحسين أوضاعه المعيشية والأمنية. ويمكن القول أن مصطلح «الإصلاح» مشترك بين السياسيين في كل مكان، ولا يمكن أن يطرح مرشح برنامجه بدون التأكيد على ذلك. وكلمة الإصلاح تتضمن وجود نقص في البرامج والسياسات التي تطرحها الحكومات أو تمارسها. ولا يستطيع نظام أن يدّعي وصوله إلى حالة الكمال التي لا تحتاج إلى تطوير أو إصلاح من نوع أو آخر برغم أساليب الدعاية التي تهدف لتضليل المواطنين وإبعادهم عن السجال العام الذي يشجع على الخير ويدفع الجميع نحوه. وهذا المصلطح مشترك بين الثقافات والأديان.

وفي مقابل ذلك هناك مقولة «الفساد» التي تعتبر ذروة التخلف واللاإنسانية، وقد وعد الله الذين «يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا» بأشد العقوبات، لأن الإفساد مضاد للأطروحة الإلهية.

البعد الآخر لمقولة «الإصلاح» أنها طالما تعرّضت للاختطاف من قبل أعدائها. وكثيرا ما عمدت الحكومات لاستخدام لغة معارضيها لإضعاف دعاواهم. فانتهجت سياسة التشويش وذلك باستخدام مصطلحات الإصلاح والحرّيّة والديمقراطية والانتخابات والبرلمان، وأفرغتها من محتواها بهدف إسكات المعارضين ومصادرة «مانفستو» الإصلاح لديهم، و للتشويش موقع متقدم في سياسة الحكومات الاستبدادية الرافضة للتطوير والإصلاح. فأنظمة الاستبداد عادة لا يصدّق الآخرون دعاواها، خصوصا عندما يكون هناك انفتاح إعلامي يكشف الحقائق بوضوح. وهنا يحدث سباق مرير على الحقيقة بين من يسعى لطمسها واستبدالها بالدعاوى الزائفة وأساليب التضليل والتشويش، ومن يسعى بقلب صادق لممارسة الإصلاح انطلاقا من قناعات فكرية أو التزامات أخلاقية أو استجابة لدعوات دينية لا يستطيع المؤمن تجاوزها. فالصراع على الحقيقة يمثل معركة متواصلة ماضيا وحاضرا تهدف للسيطرة على عقول الآخرين. فلا يكفي استخدام القوة المادّيّة المفرطة للسيطرة على البشر، بل هناك حاجة لانتصار فكري ومعنوي قدر الممكن، ليكون التضليل فاعلا.

إن وسائل الإعلام تكتظ عادة بكلمة الإصلاح الذي يعلن المرشحون للانتخابات البرلمانية عزمهم للقيام به. ففي الأسابيع الأخيرة وعد حزب العمال البريطاني الذي أحرز فوزا ساحقا على حزب المحافظين في الانتخابات التي أجريت قبل أيام، بعزمه على القيام بتغييرات واسعة وإصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية.

وهناك حزب حديث التأسيس خاض الانتخابات تحت اسم «حزب الإصلاح» بزعامة نايجيل فاراج الذي سوف يترصّد لحزب العمّال من خلال البرلمان بعد أن فاز ذلك الحزب الصغير بخمسة من مقاعده للمرة الأولى. وكان «الإصلاح السياسي» شعارا مشتركا لمعظم المترشحين لخوض الانتخابات التشريعية التي أجريت في الكويت في العام الماضي. وخاضت أحزاب ذات هويات أيديولوجية غمار الانتخابات في بلدانها بتأسيس جبهات حملت مصطلح الإصلاح لإقناع الناخبين بجدوى التصويت لها.

من الطبيعي أن تخاض الانتخابات على أرضية الإصلاح، فيرفعها المرشحون شعارا، وتتضمنها برامج عملهم بوضوح، وتسعى دعايتهم للترويج لرغبتهم في إحداث تغيير في المسارات السياسية والاقتصادية تسهّل مهماتهم وتخلق لدى الجماهير آمالا بتطور مستويات حياتهم

فمهما كانت قوة القوى الحاكمة فستظل عاجزة عن تلبية تطلعات شعوبها، وسيظل الوضع شاغرا لتملأه قوى جديدة تدغدغ مشاعر الناخبين بوعود الإصلاح. فأصبح هناك حزب الإصلاح في اليمن الذي ما يزال قائما، وإن كان حضوره السياسي محدودا، والجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن التي أعلن تشكيلها في العام 2011، وكانت أول إطار يجمع أحزابا ونقابات وشخصيات اتفقت على برنامج إصلاحي شامل يدعو إلى إصلاح إدارة الدولة ومكافحة الفساد. كما كان هناك «التحالف الوطني للإصلاح» في الأردن. وفي إيران هناك شد وجذب بين الطرفين الأساسيين في منظومة الحكم، الإصلاحيين والمحافظين.

هناك ارتبطت مقولة الإصلاح بأيديوجية النظام، واعتبرت في بعض تفسيراتها تمرّدا على نظام «ولاية الفقيه» أو على الأقل محاولة لتحجيم سلطتها. وبفوز الدكتور بيزشكيان، مرشح «الإصلاحيين» بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي على منافسه «المحافظ» أصبحت مقولة «الإصلاح» تحدّيا فعليّا لرئاسته. ومن المؤكد أن استخدام مصطلح «الإصلاح» لا يوفر لرافعيه حصانة من القانون الدولي، بل سيحاسبهم التاريخ ويتصدى لهم ذوو العقول الراجحة لضمان التزامهم بما رفعوه من شعارات وما طرحوه من برامج عمل، وما تحدثوا عنه من برامج إصلاحية.

إن من الطبيعي أن تخاض الانتخابات على أرضية الإصلاح، فيرفعها المرشحون شعارا، وتتضمنها برامج عملهم بوضوح، وتسعى دعايتهم للترويج لرغبتهم في إحداث تغيير في المسارات السياسية والاقتصادية تسهّل مهماتهم وتخلق لدى الجماهير آمالا بتطور مستويات حياتهم. هذا برغم أن الوعود الإصلاحية كثيرا ما تعثّرت ولم تجد طريقها للتفعيل بعد وصول الحاكم أو الفرد أو الحزب إلى موقع اتخاذ القرار. فهناك معوّقات عملية أمام محاولات التغيير الكبيرة، لذلك يكتفي السياسيون عادة بإجراءات محدودة في مشروعهم «الإصلاحي» فيصاب ناخبوهم بخيبة الأمل، وتعاد الكرّة بانتخابات لاحقة ووعود مماثلة. وبرغم أن لدى الناخبين قوة معنويّة توفر لهم القدرة على التأثير، إلا أنه تأثير محدود عادة، خصوصا بعد وصول الفائزين إلى السلطة وسيطرتهم على مفاصل القوة. فإذا كان «السياسي» الجديد وصوليا وانتهازيا، فسرعان ما يتخلّى عن وعوده بدعاوى ضرورة التدرّج والواقعية والعقلانية، ولا يجد غضاضة في وضع الوعود على الرفوف. وما أقدر بعض الانتهازيين على سرعة التلوّن واستخدام المصطلحات للإيحاء بالتزامه بمبادئه وقيمه وبالتالي تدميره أخلاقيا أمام ناخبيه. فالسياسي المتمرّس خصوصا إذا كان مخضرما يستفيد من تجربته وتجارب غيره ما يساعده على التملّص ليس من الوعود فحسب، بل من المبادئ والقيم. وهنا تتعرض التزاماته الأخلاقية والعقيدية لامتحان صعب، وما أكثر الذين خسروا القيمة الأخلاقية العالية التي ينتمون إليها. وما أكثر من يُسمّون «براغماتيين» الذين يتذرعون بالواقعية ويشجبون ما يسمونه «الديماغوجية» أي التشبث بالمبادئ التي يقسم الإنسان على التمسك بها ومحاولة تطبيقها مهما كانت الظروف.

برغم ما سبق فلا مناص عن مقولة «الإصلاح» التي تستبطن الاستعدادد لإعادة النظر في ما هو قائم من ظروف صعبة ناجمة تارة عن العجز وأخرى عن التقصير والتقاعس وثالثة عن عدم مواءمة الظروف. أيّا كان الأمر فالإصلاح هدف نبيل ومهمة مقدّسة، بل إن الصلاح شرط لوراثة الأرض، كما أكد القرآن الكريم: «إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون». وهل هناك جزاء أكبر من وراثة الأرض؟

إن هناك إدراكا بشريا شاملا لمخاطر الفساد والإفساد، وما الحديث عن الدمار البيئي إلا تأكيد لمخاطر الفساد وغياب أجندة الإصلاح. وهذا دأب الإنسان الذي يتشدّق بالإصلاح فحسب ولا يلتزم به، فيتحول إلى شعار فضفاض لا يسمن ولا يغني من جوع. إنه ليس من الأخلاق في شيء تجاهل مشاريع الإصلاح الحقيقية التي تساهم في بقاء الأرض بيئة صالحة لعيش البشر وتشجيع مهماتهم الحياتية ودعم توجهاتهم نحو العبادة وتوسّم الخير ورفض الفساد والتصدّي له ومن يمارسه. فالإصلاح له أبعاد عديدة: عقيدية وإنسانية وأخلاقية، لأن غياب تلك الأبعاد يفتح الباب للتنصّل من سمة الإصلاح التي يُفترض أن تكون رديفة للإيمان وإعمار الأرض وإقامة الخير، ويمكن أن تجسد معنى الاستخلاف الذي هو ذروة ما يرقى له الإنسان. ويمكن القول أيضا إن ذروة الفساد قتل النفس البريئة. ولكي تتضح ملامح صورة الفساد تكفي نظرة عاجلة لقتل أطفال غزة وتدمير الأبراج السكنية العالية على رؤوسهم. هنا يتفاخر الشيطان بقدرته على إغواء الإنسان وإزالة الإصلاح من برنامج عمله. وبهذا يكون العالم مذنبا تارة، وشريكا في الذنب تارة أخرى، ومحابيا للمذنبين ثالثا. ولن يصلح هذا الكوكب إلا بإنهاء هذا القتل العبثي والضرب على أيدي المذنبين وتطهير الأرض من دنس القتل والنهب والظلم والاحتلال والاستبداد. فلا ذنب أسوأ من إزهاق النفس البريئة ولا إصلاح أفضل من حمايتها وإعمار الأرض من أجلها. لو جعل السياسيون والمرشّحون ذلك ضمن برنامج عملهم لفاز الإصلاح وهُزم الفساد. أليس هذا ما يبحث عنه المجتمع البشري في القرن الحادي والعشرين؟

كاتب بحريني