الإطاحة بالحلبوسي وتصنيع التمثيل السني في العراق!

لا يمكن فهم القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب العراقي، والذي يعني إخراجه من منصبه كرئيس لمجلس النواب العراقي، دون مراجعة السياق الذي أنتجه. وسيكون من المضلل تماما النظر إلى قرار الإطاحة بالحلبوسي مقطوعا عن سياق ما جرى بعد الانتخابات المبكرة لمجلس النواب، والتي جرت في 2021، وصولا إلى قرار المحكمة الاتحادية. كما سيكون من المضلِّل، أيضا، التعاطي مع تصويت الإطار التنسيقي لصالحه رئيسا لمجلس النواب، بعد استقالته 2022، على أنه نتيجة مسامحته على «خيانته» لهم؛ فمسرحية الاستقالة والعودة كانت نتيجة صفقة سياسية عقدها الإطار التنسيقي، مضطرا، مع الحلبوسي لتمرير حكومة محمد شياع السوداني دون الدخول في أي إشكال قد يعطل ذلك.

ولا بد من التأكيد على أن هذا القرار لا يستند إلى حجة دستورية أو قانونية، بل هو قرار سياسي، كانت المحكمة الاتحادية مجرد أداة لتمريره. وهذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها القضاء عموما، او المحكمة الاتحادية العليا، أداةً لمنح غطاء قانوني لقرارات سياسية ليس باستطاعة الفاعلين السياسيين تمريرها أو تسويقها بسهولة (بداية من الدكتور عدنان الدليمي، مرورا بطارق الهاشمي وأحمد العلواني وهوشيار زيباري وآخرين كثر، وانتهاء بالحلبوسي)!

في يوليو الماضي نشرنا مقالا بعنوان «هل حانت لحظة الإطاحة بالحلبوسي» قلنا فيه إن ثمة أغلبية داخل التحالف الشيعي الحاكم في العراق/ الإطار التنسيقي، يضم القوى نفسها التي أوصلته إلى موقع رئاسة مجلس النواب في العام 2018، باتت تنظر إليه بوصفه «خائنا» بسبب تحالفه مع الصدريين والحزب الديمقراطي الكردستاني فيما عرف بالتحالف الثلاثي الذي أوصله إلى رئاسة مجلس النواب للمرة الثانية في العام 2021. وقلنا إن ما يؤخر قرار الإطاحة به هو الموقف الإيراني غير المحسوم، ولكن قرار إضعافه قد اتخذ بالتأكيد، وأن ثمة قرارا بتحويله إلى مجرد رقم في المعادلة السنية، إلى جانب أربعة أو خمسة آخرين، بدلا من قرار «صناعته» ليكون زعيما يتمتع بأغلبية واسعة!

يشترط في الرئيس الجديد أن يكون أكثر تدجينا أولا، فتجربة سليم الجبوري ومحمد الحلبوسي أثبتت أن التدجين الجزئي ليس مقبولا مرة أخرى

إن تحليل حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أطاح بالحلبوسي ستكشف بوضوح فاضح عن أمرين؛ الأول أن المحكمة قد تجاوزت اختصاصاتها وصلاحياتها عندما قبلت دعوى النائب ليث الدليمي التي تضمنت اتهاما بأن الاستقالة التي استخدمها قد وقعت «تحت الضغط» الذي مارسه عليه رئيس مجلس النواب قبيل الانتخابات المبكرة التي جرت 2021، وأن الحلبوسي قد استخدم هذه الاستقالة بتاريخ 7 أيار 2022 من أجل قبول استقالة النائب نفسه، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد المصالحة بينهما. وأن رئيس مجلس النواب قد اعتمد الاستقالة الموقعة دون تاريخ تلك مرة أخرى بتاريخ 15 كانون الثاني 2023 بعد أن قام بتغيير تاريخها وشطب التاريخ القديم! لكن المحكمة الاتحادية ذكرت أيضا ان المدعي قد قدم طلبا آخر بتاريخ 13 تشرين الثاني 2023، أي قبل يوم واحد فقط من صدور قرارها، يطلب فيه «ببطلان عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي لثبوت فقدانه شرطا من شروط العضوية لثبوت ارتكابه جرائم التزوير وانتهاك الدستور والحنث باليمين الدستورية» وأن المحكمة قبلت النظر في هذا الطلب!

والاتهام الأول لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات أو صلاحيات المحكمة الاتحادية المقررة في المادة 93 من الدستور من الأصل! فيما يتعارض الاتهام الثاني مع نص دستور صريح ورد في المادة 53 من الدستور التي رسمت طريقا للطعن في صحة العضوية في مجلس النواب، وهو أن يُقدّم الطعن أولا إلى مجلس النواب نفسه، وأن يبت مجلس النواب فيه، وعندها فقط يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، وقد سبق للمحكمة الاتحادية أن رفضت عشرات الطعون المتعلقة بصحة العضوية لأنها لم تُنظر في مجلس النواب أولا!

ومن المهم التنبه، هنا، على أن قرار المحكمة الاتحادية لم يتضمن مطلقا حكما بارتكاب جريمة التزوير ضد الحلبوسي، على عكس ما أشيع، بل تحدث بلغة مقصودة عن «طلبات استقالة شابها التحريف والتغيير والاستخدام غير الصحيح لهما مما يقضي بعدم صحتهما»! ويكمن وراء ذلك أن الغاية من هذا القرار ليس إنهاء الحضور السياسي للحلبوسي، ذلك أن جريمة التزوير تعد من الجرائم المخلة بالشرف في القانون العراقي، وهو ما يمنع من ممارسة أي دور سياسي مستقبلا. فيما كان المطلوب من المحكمة الاتحادية قرارا بالإطاحة به من موقعه كرئيس لمجلس النواب فقط، وذلك لا يتحقق إلى من خلال إنهاء عضويته في مجلس النواب!

لا بد أيضا من الانتباه إلى عامل التوقيت في قرار الإطاحة بالحلبوسي، فالقضية رفعت بتاريخ 15 كانون الثاني 2023، وهذا يعني أن المحكمة الاتحادية انتظرت 10 أشهر كاملة لاتخاذ قرارها، ولا يمكن فهم هذا التأخير إلا في سياق التحفظ الإيراني على هذا القرار، وأن الحرب على غزة بدت للإيرانيين مناسبة جدا للإطاحة بالحلبوسي دون أن يترتب على ذلك ردة فعل قوية، بسبب الانشغال الإقليمي والعالمي بالحرب العدوانية المروعة الجارية. كما لا يمكن إغفال عامل ثان يرتبط بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول 2023. فقرار الإطاحة بالحلبوسي في هذا التوقيت ستقلص فرصه في الحصول على مقاعد كثيرة في تلك الانتخابات، فالانتخابات في العراق تقوم على أسس زبائنية، ومن ثم فإن فقدان الحلبوسي لسطلته المستمدة من منصبه، ستجعله عاجزا تماما عن تجيير مؤسسات الدولة لخدمة مرشحيه، وهو ما سيخفض مقاعد حزب «تقدم» بما كبيرة عمّا كان متوقعا له.

منذ العام 2014 لم يعد اختيار رئيس مجلس النواب (السني) قرارا سنيا، بل أصبح قرارا يحتكره الفاعل السياسي الشيعي تماما، تماما كما احتكر قرار تسمية رئيس الجمهورية الكردي بداية من العام 2018. وهذا يعني أن بديل الحلبوسي لن يأتي إلى موقعه إلا بقرار من الفاعل السياسي الشيعي حصرا، ويشترط في الرئيس الجديد أن يكون أكثر تدجينا أولا، فتجربة سليم الجبوري ومحمد الحلبوسي أثبتت أن التدجين الجزئي ليس مقبولا مرة أخرى. وأن لا يحظى بقوة أكثر من اللازم في مجلس النواب تتيح له المناورة ثانيا. وثالثا أن يكون رئيسا لتكملة المدة القانونية فقط، ولا يملك الطموح أو القدرة للعودة للمنصب ثانية، لكي لا يشكل تحديا لرئيس مجلس النواب الذي يجرى «تصنيعه» منذ مدة ليتولى المنصب في العام 2025!

كاتب عراقي