الإعدام شنقا للمستشار قاتل المذيعة المصرية شيماء جمال وشريكه

القاهرة – «القدس العربي»: قررت محكمة النقض المصرية تأكيد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقا للمستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد تورطهما في قتل المذيعة شيماء جمال، زوجة المتهم الأول ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وكان النائب العام أمر، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

وحضر المتهمان لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت المحكمة والدة «شيماء» من حضور الجلسة، نظرا لاشتباكها الدائم مع المتهمين.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا لكشف ملابسات جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها.

وأوضح البيان: «تبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.