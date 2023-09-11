الإعصار دانيال: مدن ليبية بأكملها تحت الماء ومسؤولون يتحدثون عن آلاف القتلى

طرابلس – «القدس العربي»: في اليوم الثاني من الإعصار دانيال الذي ضرب عدداً من المدن الليبية، غمرت مياه الفيضانات مناطق شاسعة في الشرق الليبي، فيما غرقت معظم مناطق مدينة درنة مخلفاً ذلك عدداً كبيراً من الجرحى والقتلى.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، القول إن 150 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة.

وتوفي 12 شخصاً في البيضاء، وفق حصيلة أولية أعلنها مركز البيضاء الطبي، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة سبعة أشخاص بسوسة في حصيلة أولية، بينهم ثلاث نساء، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة.

وأعلن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اعتبار كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة، موجهاً كافة الجهات العامة والجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنكيس الأعلام والحداد في القطاعين العامة والخاص والمؤسسات جميعها، بدءاً من الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأعربت الحكومة، في بيان، عن حزنها بعد تلقيها أنباء وفاة مواطنين جراء السيول العارمة التي ضربت عدداً من المدن والمناطق إثر العاصفة المتوسطية دانيال .

وتضررت مدينة درنة الليبية بشكل كبير من السيول، حيث أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة مدينة منكوبة موجهة الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

وطالب عضو المجلس البلدي بدرنة، أحمد امدور في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية للبلدية بتدخل دولي عاجل، لإنقاذ المدينة التي تعرضت إلى دمار واسع جراء الفيضانات والسيول.

وأكد أن الكثير من المناطق السكنية قد غرقت بالكامل كما انهارت بعض المباني كما تحدث عن وقوع انجرافات في البنية التحتية، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وقال امدور: “نحتاج إلى تدخل دولي عاجل درنة أصبحت مدينة منكوبة”، مطالباً بفتح ممرات بحرية عاجلة، وذلك لأن الممر البري الوحيد بالمدينة انقطع، بعدما تضرر بشكل بالغ من العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا .

وعن المدن الأخرى فكشف الناطق باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، صعوبة الوضع في سوسة بالجبل الأخضر جراء آثار العاصفة دانيال، قائلاً: “المدينة تحت الماء بالكامل، والبيوت جميعها غارقة”.

وقال أسامة علي إن فرع الجهاز في سوسة أكد له تسجيل سبع وفيات حتى الآن، مشيراً إلى طلب مساعدات تتمثل بتوفير وقود لسيارات الفرع.

كما لفت إلى أن الطيران المروحي بات هو الطريقة الوحيدة حالياً لاستمرار جهود إنقاذ الناس في سوسة، لكنه استدرك قائلاً: “لاأعلم إذا كان ذلك ممكناً أم لا”.

وفي وقت مبكر من صباح أمس أطلق مواطنون تحذيرات من انقطاع الطريق الواصل بين مدينتي شحات وسوسة جراء السيول، وتداولت صفحات ليبية على موقع فيسبوك صوراً تُظهر الأضرار البالغة، ووقوع عدة انهيارات جراء العاصفة.

فيما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، نداء استغاثة عاجلاً للمجتمع الدولي، والدول الجارة والصديقة، من أجل مساندة جهود السلطات مواجهة الإعصار. وأكدت في بيان أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن إقليم برقة تعتبر كارثية وخارجة عن السيطرة.

ودعا مجلس النواب، الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل لهيئة رئاسة المجلس مؤكداً أن هيئة رئاسة المجلس في متابعة مستمرة على مدار الساعة للأزمة التي تشهدها مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد نتيجة العاصفة دانيال .

وأعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.

وأيد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي دعوة نائبته غانيون، وكتب عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: “أضم صوتي إلى صوت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في التعبير عن حزني العميق إزاء الدمار الذي سببه الإعصار والفيضانات في شرق ليبيا”.

عربياً، أعلنت مصر والأردن تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة المتوسطية التي ضربت المنطقة الشرقية، وفق بيانين لوزارتي الخارجية المصرية والأردنية.