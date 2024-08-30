الإعصار شانشان يجتاح اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة

فوكوكا (اليابان): جلب الإعصار شانشان أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان اليوم الجمعة مع تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما توقفت العديد من خدمات النقل وأغلقت مصانع أبوابها.

وفي منطقة كيوشو الجنوبية الغربية حيث وصلت أمس الخميس ما قالت السلطات إنها قد تكون واحدة من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، احتمى سكان مدينة فوكوكا بمنازلهم وكانت الشوارع خالية والمحلات مغلقة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث بوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن وإصابة 78 آخرين جراء الإعصار.

وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، كان بالقرب من مدينة كونيساكي الساحلية في إقليم أويتا بحلول الساعة 8:45 صباحا (2345 بتوقيت جرينتش) ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي.

وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت عن نحو 125 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو.

لكن الهواء الدافئ والرطب المتدفق حول الإعصار جلب أيضا أمطارا غزيرة هطلت في مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع في أنحاء البلاد.

وصدرت إخطارات تنصح السكان بالاستعداد للإخلاء إلى الملايين على مستوى اليابان وخاصة في منطقة كيوشو التي تضررت بشدة. وشملت التحذيرات أيضا مناطق بعيدة مثل يوكوهاما ثاني أكبر مدينة في اليابان والمتاخمة للعاصمة طوكيو.

وحذرت السلطات هناك من حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة، التي تحوم فوق كيوشو اليوم الجمعة، من المناطق الوسطى والشرقية بما في ذلك طوكيو خلال مطلع الأسبوع.

وعلقت شركة تويوتا عملياتها في جميع مصانعها المحلية بسبب العاصفة، في حين أعلنت نيسان وهوندا لصناعة السيارات وشركات أشباه الموصلات رينيساس وطوكيو إلكترون وروم وقف الإنتاج مؤقتا في بعض المصانع.

فيما أعلنت شركات الطيران بالفعل إلغاء مئات الرحلات الجوية، كما توقفت العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو، وفقا لوزارة النقل.

(رويترز)