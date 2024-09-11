الإعصار فرنسين يجتاح منشآت نفط على ساحل الخليج الأمريكي

واشنطن: خفضت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأمريكي عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرنسين عبر المنطقة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة فرنسين تحولت إلى إعصار مساء الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.

وذكرت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية الثلاثاء إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب الإعصار.

ومن المحتمل أن يؤثر هذا الانقطاع على إمدادات النفط الأمريكية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط المحلي والنفط الخام البحري.

ويمثل الإنتاج البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نحو 1.8 مليون برميل يوميا أو نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في البلاد.

وأُغلق ميناء براونزفيل بالقرب من الحدود مع المكسيك بينما استمر إغلاق منشآت أخرى أصغر حجما في تكساس، واستمر العمل في موانئ مثل هيوستن وجالفستون وكوربوس كريستي وتكساس سيتي وفريبورت مع فرض بعض القيود.

ووفقا لخفر السواحل الأمريكي أُغلقت الموانئ في هوما ومورجان سيتي وميناء لويزيانا النفطي البحري.

وقال خفر السواحل الأمريكي “بينما يتحرك فرنسين شمالا عبر خليج المكسيك، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة البحرية لإعادة فتح الموانئ المتضررة بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك آمنا”.

(رويترز)