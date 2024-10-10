الإعصار ميلتون

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الى جهنم فهم يرسلون مليارات الى إسرائيل ولا يهتمون الي بشر بامريكا ولا يوجد سبب لان يهتم احد بهم لان الحكومة الفاشية في امريكا تعمل بمبدأ إسرائيل ومصالح اسرائيل اولا ومصالح اسرائيل قبل مصالح امريكا التي هي مستعمرة يتم التحكم بها من قبل النازيين لاسراءيل
الى جهنم فهم يرسلون مليارات الى إسرائيل ولا يهتمون الي بشر بامريكا ولا يوجد سبب لان يهتم احد بهم لان الحكومة الفاشية في امريكا تعمل بمبدأ إسرائيل ومصالح اسرائيل اولا ومصالح اسرائيل قبل مصالح امريكا التي هي مستعمرة يتم التحكم بها من قبل النازيين لاسراءيل