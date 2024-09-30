الإعصار هيلين يودي بحياة 90 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة- (شاهد)

فلات روك: بدأت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وأدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا.

ويتجه عدد القتلى جراء الإعصار نحو المئة.

ووفقا لإحصاءات استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين في الولايات، تسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي.

ويخشى المسؤولون من أنه لا يزال من الممكن العثور على المزيد من الجثث.

وقالت شركات تأمين وخبراء مطلع الأسبوع الجاري إن التقديرات لحجم الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين تشير إلى أنها ستتراوح بين 15 مليار دولار وما يزيد على 100 مليار. ومن المقرر أن يصدر المسؤولون تقييمات لما خلفه الإعصار، وهو ما سيوفر صورة أوضح لحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والناتج الاقتصادي.

وستصبح الأضرار التي لحقت بالممتلكات والخسائر الاقتصادية أكثر وضوحا عندما يقوم المسؤولون بتقييم الدمار.

ومع سقوط أبراج الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المنطقة، لم يتمكن مئات الأشخاص حتى الآن من الاتصال بذويهم، وتم إدراجهم في عداد المفقودين.

وفي ولاية نورث كارولاينا، قال كوينتين ميلر قائد شرطة الولاية في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين، إن جميع الوفيات تقريبا حدثت في مقاطعة بونكومب، حيث لقي 30 شخصا حتفهم.

وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ أن الإعصار خلف أضرارا كبيرة بأنظمة المياه والاتصالات وبعض الطرق الحيوية.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن 2.7 مليون شخص تقريبا ظلوا بدون كهرباء أمس الأحد، بانخفاض 40 بالمئة عن يوم الجمعة.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة بعد أن ضرب الإعصار هيلين ساحل الخليج في فلوريدا مساء يوم الخميس، ما أدى إلى تدمير منازل.

ولقي 25 شخصا حتفهم في ولاية ساوث كارولاينا، وبلغ عدد القتلى 17 في جورجيا في حين توفي 11 في فلوريدا وفقا لما أعلنه حكام هذه الولايات.

وذكرت قناة (سي.إن.إن)، نقلا عن مسؤولين محليين، أن 93 شخصا لقوا حتفهم في الجنوب.

(رويترز)