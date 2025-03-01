الإعلامية ريم النجم تخسر الجنسية الكويتية.. وهكذا تعلق- (فيديو)

“القدس العربي”: سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الإعلامية السعودية ريم النجم، وذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، من خلال مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية وحالات أخرى.

وعلقت الإعلامية ريم النجم على قرار سحب الجنسية الكويتية منها، رداً على سؤال صحافي تم توجيهه لها: “السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معاي وسهلت لي الأمور وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي”.

الاعلامية ريم النجم بعد سحب جنسيتها الكويتية: “السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي سهلت لي الامور ورجعت السعودية” pic.twitter.com/Ochk9tx07n — شبكة الكويت (@NetworkKw) February 26, 2025

وبذلك انضمت ريم النجم إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية وشهد سلمان في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية أخيراً مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.