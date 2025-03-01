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الإعلامية ريم النجم تخسر الجنسية الكويتية.. وهكذا تعلق- (فيديو)

1 - مارس - 2025

صورة للإعلامية السعودية ريم النجم من حسابها على إنستغرام

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“القدس العربي”: سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الإعلامية السعودية ريم النجم، وذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، من خلال مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية وحالات أخرى.

وعلقت الإعلامية ريم النجم على قرار سحب الجنسية الكويتية منها، رداً على سؤال صحافي تم توجيهه لها: “السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معاي وسهلت لي الأمور وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي”.

وبذلك انضمت ريم النجم إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية وشهد سلمان في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية أخيراً مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.

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  1. يقول ابو عمر:
    مارس 2, 2025 الساعة 10:44 ص

    الحقيقه قرار الجنسية قرار خاطئ،

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