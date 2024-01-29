“الإعلامي الحكومي” بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 122

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح الاثنين، ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 صحافيا.

وأضاف أن هذا الارتفاع جاء بعد “ارتقاء الصحافيين عصام اللولو، المذيع ومقدم البرامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطاالله الصحافي في مؤسسة الرسالة للإعلام، جراء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين بمحافظات قطاع غزة”.

وكان المكتب أعلن في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري ارتفاع الشهداء الصحافيين بالقطاع إلى 120 بمقتل إياد الرواغ، مقدم البرامج في إذاعة “صوت الأقصى” بقصف إسرائيلي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)