“الإعلامي الحكومي” بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ودمر مقرنا

غزة: أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، قصف وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقره الرئيسي ومقر شبكة “الرأي” الإخبارية الفلسطينية التابعة له في مدينة غزة.

وقال المكتب، في بيان: “ندين ونندد بأشد العبارات قصف وتدمير طائرات الاحتلال الحربية لمقر المكتب الإعلامي الحكومي ولمقر شبكة الرأي الفلسطينية التابعة للمكتب في مدينة غزة”.

وأضاف: “استهداف مقراتنا الإعلامية يأتي في إطار سياسة الاحتلال الفاشلة بترهيبنا وتخويفنا ومحاولة منعنا من تصدير الموقف الرسمي لوسائل الإعلام المختلفة وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء وهي محاولة فاشلة لطمس الحقيقة”.

وتابع: “جيش الاحتلال قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 97 صحافياً وصحافيةً بينهم شهداء من المكتب الإعلامي الحكومي، واعتقل 8 صحافيين وأصاب العشرات منهم، وهذا يدلل على أن كل من يعمل في حقل الصحافة والإعلام هو في دائرة القتل والاستهداف المتعمد، في إطار سياسة الترهيب والتخويف الفاشلة”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، “كل الأجسام الإعلامية والاتحادات الصحافية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحافة والإعلام الفلسطيني والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال”.

كما دعا إلى “الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحافيين وضد المدنيين والأطفال والنساء بغزة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)