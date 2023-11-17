المكتب الحكومي في غزة: أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في الغارات الإسرائيلية والحصيلة تزداد بالمئات يوميا- (صور وفيديوهات)

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، استُشهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما ذكر في بيان “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحافيا. فيما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75 في المئة منهم من الأطفال والنساء”.

كما جاء في البيان “بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الانقاض”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي صرح في وقت سابق أنه مع تزايد أعداد الضحايا يوميا بالقطاع، لم تتمكن دوائر الإحصاء من وضع حصيلة نهائية ودقيقة للشهداء والجرحى.

وعادة ما يصدر المكتب تحديثات يومية تقريبا عن حصيلة الشهداء والجرحى الذين يسقطون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 40 يوما على القطاع، لكنه تعذر عن نشرها من مساء الأربعاء حتى مساء الجمعة 14:05 تغ.

وقال المكتب في بيان الخميس، نشره على حسابه بمنصة فيسبوك: “أعداد الشهداء والإصابات تزداد بالمئات في كل يوم، حتى إن دوائر الإحصاء لم تتمكن هذا اليوم من الانتهاء من وضع إحصائية نهائية ودقيقة للخسائر فيما يتعلق بأعداد الشهداء والإصابات”.

ولفت أن القصف الإسرائيلي متواصل “تجاه المقدرات المختلفة من مدارس ومؤسسات ومساجد ومقار حكومية وبنى تحتية غيرها من المقدرات التي تدمرها آلة الحرب الإسرائيلية”.

وحول الوضع الصحي، ذكر المكتب الحكومي في البيان أن “الجيش الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى و56 مركزاً صحياً عن الخدمة تماماً، وبالتالي حرم أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة من تلقي الخدمة الصحية الاعتيادية”.

وقال إن “عدد الوفيات داخل مستشفى الشفاء وصلت منذ بضعة أيام حتى الآن 48 حالة وفاة ما بين أطفال خدج ومرضى عناية مركزة ومرضى كلى”.

كما طالب “بشكل عاجل وفوري بفتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممراً آمناً تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة”.

هذه الأميرة الصغيرة من قطاع غزة قطع الاحتلال الإسرائيلي المجرم يدها بعد قصف منزلها وهي تبكي وتتألم لعدم توفر مسكنات وأدوية كافية في القطاع المحاصر والمخذول وسط العدوان الغاشم. pic.twitter.com/8I3nyJaOhs — رضوان الأخرس (@rdooan) November 17, 2023

وقال: “كنا حذرنا في الأيام الماضية من خطورة انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وقلنا إننا على أعتاب جريمة جديدة، واليوم وقع ما حذرنا منه”.

وتابع: “انقطعت الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بعد الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، دون أن يحرك أحد ساكناً”.

وجدد تحذيره من “التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة”، قائلا إن “ذلك سيعمل على إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل الآمنة”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث تلفزيون فلسطين عن “وصول 120 شهيداً من محافظتي غزة وشمال غزة منذ صباح اليوم لمستشفى الإندونيسي شمال القطاع”، فضلا عن سقوط شهداء وجرحى في أنحاء مختلفة بالقطاع، آخرها مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

(الأناضول)