“الإعلامي الحكومي” بغزة: 700 شهيد وجريح نتيجة العدوان على المشافي والكوادر الطبية

إسطنبول: حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، من ارتكاب الجيش الإسرائيلي “مجزرة” في مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه فجرا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، بدء عملية عسكرية في “جزء معين” بمجمع الشفاء الطبي.

وجاء إعلان الجيش عقب بيان لوزارة الصحة في غزة مفاده أن “الجيش أبلغ إدارة المجمع الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحمه الليلة”.

ووصف المكتب الإعلامي في بيان، الاقتحام الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، بأنه “جريمة حرب، وجريمة أخلاقية، وجريمة ضد الإنسانية”.

وأوضح أن الاقتحام جرى رغم معرفة الجيش الإسرائيلي بوجود “قرابة 9000 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين” داخل المستشفى.

وحمّل المكتب “الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله”، محذرا من “ارتكاب مجزرة في المستشفى”.

وأشار في بيانه إلى أن “جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر بحق المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وأوقع أكثر من 700 شهيد وجريح نتيجة هذه الجرائم المتواصلة”.

(الأناضول)