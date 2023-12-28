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“الإعلامي الحكومي” في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 105

منذ 32 دقيقة

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، استشهاد صحافيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 105.

وقال المكتب، في بيان: “ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 105 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة“.

وأضاف: “هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحافي محمد خير الدين، والصحافي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة”.

والأحد الماضي، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 103 صحافياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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