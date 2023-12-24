“الإعلامي الحكومي” في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103- (تدوينة)

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد صحافيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.

وقال المكتب، في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة”.

وأضاف: “هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الزميل الصحافي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحافي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة”.

الزميل الصحفي الشهيد محمد يونس الزيتونية

مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية والزميل الصحفي الشهيد محمد عبد الخالق العف

المصور في وكالة الرأي الفلسطينية ارتقيا شهيدين في قصف منزل عائلة الزيتونية في محافظة غزة. رحم الله الشهيدين وكل شهداء شعبنا وأسكنهم الفردوس الأعلى pic.twitter.com/Eg8sI4xLPG — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 24, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 101 صحافياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)