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“الإعلامي الحكومي” في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103- (تدوينة)

منذ ساعتين

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد صحافيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.

وقال المكتب، في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة”.

وأضاف: “هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الزميل الصحافي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحافي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 101 صحافياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول عابر سبيل:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 1:27 م

    كي لا تصل الحقيقة لأحد ولكي تبقى الشعوب مغيبة عما يحصل من مجازر ..

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 2:02 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸😫✌️🚀🐒🔥🚀🔥🐒🐒🔥🐒🚀

    رد

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