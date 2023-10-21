“الإعلامي الحكومي في غزة”: قصف إسرائيل هدم 5500 مبنى سكني

غزة: أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف مساء الجمعة عن تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14200 وحدة سكنية جراء القصف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحافي “أدى العدوان الإسرائيلي إلى تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية، كانت تضم 14200 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 133370 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10127 وحدة سكنية غير صالحة للسكن. إضافة إلى 62 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية”.

وأوضح بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن إسرائيل “تواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة”.

وأشار إلى أنه “من أبرز مشاهد العدوان للأربع وعشرين ساعة الماضية، تدمير أبراج مدينة الزهراء وقصف كنيسة الروم الأرثوذكس“.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

(الأناضول)