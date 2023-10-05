الإعلامي اللبناني مالك مكتبي ينتقل الى برنامج جديد

بيروت – «القدس العربي»: يطل الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، مقدّم برنامج «أحمر بالخط العريض» على شاشة «أل بي سي» ببرنامج جديد عبر منصة «شاهد»، ضمن بودكاست «احكي مالك» ليستضيف اعتباراً من أمس نجوم السعودية في الفن والثفافة والإعلام والرياضة والمشاهير والمؤثرين، كي يعرضوا تجاربهم ويتحدثوا عن مفاصل بارزة من حياتهم الشخصية والمهنية، وأولى الحلقات ستكون مع الممثل القدير عبد الله السدحان، الذي يكشف اعترافات وذكريات وحقائق للمرة الأولى.

وهذا هو أول بودكاست سعودي تقدمه شخصية إعلامية غير سعودية ومترجم إلى اللغة الإنكليزية، وسيقدم مادة سمعية بصرية تعطي فن الحوار بُعدًا مختلفاً، تتيح لشخصيات سعودية هامة سرد قصصها الشخصية بين ماض عريق وحاضر مبهر خلال هذه الحقبة الذهبية تماشيًا مع عصر النهضة الذي تعيشه المملكة.

وكان برنامج «أحمر بالخط العريض» فاز بجائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل برنامج اجتماعي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي، محققاً نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه في 16 موسماً إذ شكَّل بمضمونه نهجاً جديداً في برامج «التوك شو» ويستضيف أشخاصاً يستخلص منهم القصص الحصرية التي تستعيد تاريخ هؤلاء وتواكب حاضرهم.

ومالك مكتبي هو زوج الإعلامية نايلة تويني، ابنة الصحافي الشهيد جبران تويني، وحفيدة الراحلين غسان تويني وميشال المر.