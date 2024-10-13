الإعلام الإسرائيلي: «حدث أمني كبير جدا»… 3 جنود قتلى وعشرات الجرحى

عواصم – «القدس العربي» ووكالات: كبّد “حزب الله” أمس الأحد جيش الاحتلال الاسرائيلي خسائر بشرية فادحة في عمليات قتلت وجرحت العشرات من جنوده، الأمر الذي أربك حساباته وحسابات الحكومة والمستوى السياسي، نظراً للأحداث الأمنية التي وصفها الاعلام العبري بـ”الكبيرة جداً” أمس.

تزامن ذلك مع الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على لبنان أمس، بل شهدت اتساعاً جديداً لرقعتها إذ بلغت قرية دير بلا في قضاء البترون شمال لبنان، وأخرى على المعيصرة في كسروان وبرجا في قضاء الشوف، أسفرت عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وتدمير مسجدين في الجنوب وسوق تجاري معروف في وسط مدينة النبطية، في وقت نفّذ “حزب الله” أكثر من 20 عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتمكن من صد محاولات تقدم على محور aأس الناقورة وميس الجبل وبليدا.

وواصل الحزب إطلاق صواريخه التي وصل عددها الى 150 صاروخاً حيث ضرب القاعدة العسكرية لتصنيع المواد المتفجرة في حيفا، وهاجم بالمسيرات قاعدة الدفاع الجوي “كريات اليعيزر” غرب حيفا، وأصابت الصواريخ قاعدة “زوفلون”، وتساقط عدد من الصواريخ في عكا وآخرها الضربة الموجعة جداً جنوب حيفا، إذ تزامناً مع بث كلمة سابقة للشهيد السيد حسن نصر الله إلى المقاومين من “حزب الله” في الجنوب، أمس، على فضائيات عدة، ذكر الإعلام العبري وجيش الاحتلال أن 3 من جنوده قتلوا وأصيب العشرات منهم (حوالي 40) بينهم 9 في حالة حرجة جداً .

وأكدت القناة 12 العبرية أن 76 جندياً أصيبوا على الأقل، “بينهم خمسة إصاباتهم قاتلة” جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” في قاعدة للواء جولاني إثر “حدث أمني كبير جداً”. وقال رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن خمسة مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.

أما “حزب الله” فأعلن في سلسلة بيانات أنه “فجّر عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبك معها لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح”، لافتاً إلى “أن مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا مستعمرة “كريات شمونة” وقاعدة “تسوريت” بِصلية صاروخية كبيرة إضافة إلى ‏ثكنة “زرعيت” وتجمع للجنود في “خلة وردة” ومستعمرة “شوميرا” وموقع “رميم” ومربض في “معيليا” وقاعدة “طيرة الكرمل” جنوب حيفا وتجمع للجنود في “المنارة” و”تل شعر” وثكنة “زبدين” ومارون الراس ودبابة جنوب بلدة القوزح و‏آلية مدرعة في محيط موقع “رامية” .

على خط تل أبيب، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن هناك “حدثًا صعبًا” وقع عند الحدود الشمالية مع لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رامبام في حيفا.

وأفادت بأنه “تم نقل 7 جنود إسرائيليين على الأقل إلى المستشفيات نتيجة لهذا الحدث الأمني، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو الإصابات” فيما لفت جيش الاحتلال إلى إصابة 27 جندياً بينهم حالتان خطيرتان.

وبالنسبة لقوات “اليونيفيل” في الجنوب، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يكتف بالعدوان الذي يشنه على لبنان حاصداً الشهداء والضحايا والدمار الذي لا وصف له، بل يصرّ على كشف عدوانيته ايضاً تجاه قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب”.

وكان نتنياهو دعا غوتيريش “إلى إخراج قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، من مناطق القتال في لبنان”. واعتبر “أن رفض غوتيريش إخلاء قوات “اليونيفيل” يجعل من هذه القوات رهينة بيد “حزب الله”، الأمر الذي اعتبره كثيرون أن إسرائيل تخطط لعدوان خطير ولا تريد أي عيون تراها من “اليونيفيل””. وجاء في بيان لـ”اليونيفيل” أنه تم رصد 3 مجموعات للجيش الإسرائيلي عبرت الخط الأزرق داخل لبنان. وأشارت إلى “أن دبابتين إسرائيليتين دمّرتا البوابة الرئيسية لأحد مواقعها في رامية”.