الإعلام الإسرائيلي يتجنب إلى حد كبير تناول فيلم “لا أرض أخرى”

تل أبيب: تجنبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى حد كبير تناول فيلم “لا أرض أخرى”، الذي يوثق تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واقتصر الأمر على بعض التغطيات المتفرقة في وسائل الإعلام اليسارية في إسرائيل.

ويُعد هذا تحولا صارخا عما كانت تناله أفلام إسرائيلية أخرى مرشحة لجائزة الأوسكار، والتي عادة ما كانت تحظى بإشادات كبيرة قبيل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وتقول رايا موراج، أستاذة في جامعة القدس العبرية متخصصة في السينما والصدمات النفسية، إن التوقيت حساس للغاية. وأضافت: “الجميع في حالة حداد أو صدمة، ومن الصعب سماع أي صوت آخر حول أي موضوع آخر”.

وأشارت موراج، التي تشارك في حركة السلام اليسارية، إلى أنها تعتقد أن هذا الفيلم، الذي أعده تجمع فلسطيني-إسرائيلي، سيجد مكانا في النقاش الوطني في المستقبل، لكن فقط بعد أن يعود الرهائن، ويعاد بناء المنازل المدمرة، وتجرى انتخابات جديدة لاستبدال الحكومة اليمينية الحالية، وتخضع البلد “لعملية حداد جماعي”.

وأوضحت أنه في عام 2012، أصبح الفيلم الوثائقي “خمسة كاميرات مكسورة” الذي وثق الحياة في قرية فلسطينية على طول السياج الأمني الإسرائيلي جزءا من الحوار الوطني لأنه صدر خلال فترة سلمية نسبيا.

كما واجه فيلم “لا أرض أخرى” الكثير من المعاناة في الولايات المتحدة، وذلك لأنه لم يعثر على أي موزع على الرغم من الإشادات العديدة التي حصل عليها.

(وكالات)