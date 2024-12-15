سياسة | عربي | فلسطين

الإعلام الحكومي: الأوضاع في غزة وصلت لمرحلة كارثية

15 - ديسمبر - 2024

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غزة – “القدس العربي”:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الأوضاع في قطاع غزة، تزداد خطورة، بسبب استمرار الحرب، وفرض قوات الاحتلال حصارا محكما على السكان.

وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، في تصريح صحافي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق جميع معابر غزة، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.

وأكد أن القطاع وصل إلى “مرحلة كارثية”، بسبب انتهاج الاحتلال سياسة التجويع، وطالب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.

كما طالب الدول العربية والإسلامية، باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وندد الثوابتة بجرائم الاحتلال المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها “سياسة التجويع الممنهجة”، وقال “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.

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