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الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 132 صحافيا فلسطينيا منذ بدء حرب إسرائيل في قطاع غزة

23 - فبراير - 2024

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة أن 132 صحافيا فلسطينيا استُشهد منذ بدء حرب إسرائيل في القطاع بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي بغزة في بيان باستشهاد الصحافيين محمد ياغي ومصعب أبو زايد.

وأوضح البيان أن ياغي الذي يعمل مع عدة وسائل إعلام محلية وعربية استُشهد برفقة أفراد عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدف منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وتابع البيان أن أبو زايد الذي يعمل مذيعا ومقدم برامج في إذاعة محلية استُشهد برفقة أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

وباستشهاد ياغي وأبو زايد يرتفع عدد الصحافيين الشهداء منذ السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر إلى 132 صحافيا بحسب المكتب الإعلامي في غزة.

( د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 7:14 م

    عدد غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية حتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يتحقق هذا العدد إلا على يد عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الصحافة الفلسطينية الباسلة الشجاعة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🐕🐕🔥🐕

    رد

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