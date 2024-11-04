الإعلام الحكومي بغزة يحمّل إسرائيل والدول الكبرى المسؤولية عن “الإبادة الجماعية” شمال القطاع

وسط الدمار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 3 نوفمبر 2024. ا ف ب

غزة- القدس العربي: حمّلَ المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، و”الدول المشاركة في الإبادة الجماعية”، كامل المسؤولية عن استمرار الحرب على غزة، وعلى مناطق الشمال على وجه الخصوص، التي تتعرض للإبادة والقتل الممنهج.

وأكد المكتب، في بيان، أنه، على مدار شهر كامل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً برياً وجوياً وبحرياً، وبشكل مكثف، على محافظة شمال قطاع غزة، حيث راح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من 1,800 شهيد و4,000 جريح ومئات المفقودين، وأدى إلى تدمير جميع المستشفيات هناك، وإخراجها عن الخدمة، واستهداف طواقم الدفاع المدني، واعتقال بعض عناصرها، وإخراجها عن الخدمة أيضاً، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، ما جعل محافظة شمال غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأشار المكتب إلى أن هذا العدوان الهمجي والوحشي للاحتلال “يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مخططات الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية، على غرار ما جرى تاريخياً عام 1948″، مؤكداً أن الاحتلال ارتكب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، باستخدام “سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم”.

وأوضح أن الاحتلال منع وصول 3800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة، وتعمّد تجويع قرابة 400,000 إنسان، بينهم أكثر من 100,000 طفل، منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال، كما قام باستهداف وتدمير عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين، الذين “هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان، لكنهم وجدوا أمامهم القتل بكل وسائل الاحتلال”، لافتاً إلى عمليات التدمير بالبراميل المتفجرة التي طالت المنازل، وعمليات تدمير المؤسسات والأحياء السكنية ومنع حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال”.

وأكد أن الأهوال التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني “خارجة عن نطاق السيطرة والمنطق”. وقال وهو يصف الحالة: “لو أن دولاً كبيرة تعرّضت لما يتعرّض له قطاع غزة لسقطت في أسابيع معدودة”.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي هذه الجرائم ضد الإنسانية، وعمليات “الإبادة الجماعية”، وطالب المجتمع الدولي، وكل المنظمات الأممية بالقيام بدورها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية.

كما طالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والطرق لـ “وقف الجرائم الفظيعة والوحشية” التي يرتكبها ضد الإنسانية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل.