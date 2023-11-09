الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل قصفت 8 مستشفيات خلال 3 أيام

غزة: أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء “العدوان” على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان: “ضمن حربه الإجرامية القذرة على المستشفيات، قصف الاحتلال الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية، كما قصف قبل قليل بوابة مستشفى النصر”.

وشدد على أن “استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهدافا عسكرية “جريمة حرب” حسب القانون الدولي الإنساني وتجرمه 16 اتفاقية دولية وقرارا أمميا تفرض حماية لهذه المرافق الصحية”.

واستدرك: “رغم هذه الحماية المفترضة، فإن الاحتلال (..) قصف حتى اللحظة 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، وتسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان”.

وحتى الساعة 07:50 (ت.غ) لم تعقب إسرائيل على بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وتزعم إسرائيل وجود أنفاق لحركة “حماس” تحت مستشفيات، وهو ما نفى المكتب الإعلامي صحته، وأعرب عن استعداده لاستقبال لجنة من الأمم المتحدة لتفقد المستشفيات.

(الأناضول)