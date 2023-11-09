“الإعلام الحكومي” في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف استهداف الصحافيين

غزة: دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، المنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي إلى الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للصحافيين، مشيرا إلى مقتل 49 صحافيا منذ اندلاع الحرب الراهنة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المكتب قال في بيان إنه “يدين حملة التحريض المشبوهة التي يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة”.

وحذّر المكتب “الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم”.

ودعا المكتب “المجتمع الدولي إلى لجم الاحتلال ووقف العدوان المستمر على غزة”، كما دعا “كل المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وحماية الصحافيين والإعلاميين الذين استشهد منهم حتى الآن 49 صحافياً خلال تغطيتهم للحرب”.

(الأناضول)