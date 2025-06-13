سياسة | دولي | إيران

الإعلام الرسمي الإيراني يعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر طيار وتل أبيب تنفي

منذ 8 دقائق

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طهران: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة إسرائيلية واحدة على الأقل فيما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أسر قائدة طائرة إسرائيلية.

وأسقطت إيران طائرتين عسكريتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة “أسقطت مقاتلتان إسرائيليتان على الأقل في الأجواء الإيرانية”، من دون أن تقدم مؤشرات فورية بشأن المكان الذي أسقطت فيه الدفاعات الجوية الطائرتين.

من جانبه، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي صحة ما أورده الإعلام الإيراني وقال ” لا صحة لتقارير إيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال الطيار”.

(وكالات)

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